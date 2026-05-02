Alex Zanardi è deceduto, lasciando la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Nel 2001, dopo un incidente sul circuito di Lausitzring, la moglie aveva comunicato all’ex pilota che entrambe le gambe gli erano state amputate. In quella occasione, Zanardi aveva chiesto se poteva ancora morire, domanda a cui lei aveva risposto di no. La famiglia aveva mantenuto un ruolo centrale nella vita di Zanardi fino alla fine.

Quando, nel 2001, dopo il terribile incidente sul circuito di Lausitzring, aveva dovuto rivelare a suo marito, Alex Zanardi, che entrambe le gambe gli erano state amputate, lui le aveva chiesto «Ma posso ancora morire?», e lei gli aveva risposto di no. A quel punto il campione sportivo, scomparso oggi a 59 anni, aveva replicato: «Allora saremo capaci di affrontare anche tutto questo. Insieme». E, in effetti, è andata esattamente così. Alex Zanardi e la moglie Daniela, un amore oltre ogni difficoltà. L’amore tra Daniela Manni e il suo Alex era nato sulle piste, quando lei era una giovane team manager e lui un pilota in erba. Dopo il matrimonio, nel 1996, i due hanno vissuto fianco a fianco nelle gioie -prima tra tutte la nascita di loro figlio, Niccolò, nel 1998- e nei tanti dolori.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio ad Alex Zanardi: chi sono la moglie Daniela e il figlio Niccolò

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