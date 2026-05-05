La Guancia Volley Academy saluta i Playoff | si spegne il sogno promozione in Serie B

La Guancia Volley Academy si è conclusa anticipatamente la propria avventura nei playoff per la promozione in Serie B, con una sconfitta in trasferta contro Volley Volla. La squadra guidata dall'allenatore Modica è uscita dal campo dopo aver perso tutti e tre i set, con i parziali di 25-23, 25-21 e 25-23, decretando l’eliminazione nel quinto turno della pool playoff.

La corsa alla promozione della Guancia Volley Academy si è chiusa con un turno d'anticipo.Nel quinto turno della pool play off, la squadra di coach Modica ha perso in trasferta contro Volley Volla per 3-0, con i parziali di 25-23, 25-21, 25-23.È la terza sconfitta consecutiva: matematicamente.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Guancia Volley Academy, al via la corsa verso la Serie B: il calendario dei play-offCon la conclusione della regular season del campionato di Serie C Maschile, prende ufficialmente il via la Fase 2 dei Play-Off, che metterà in palio... Guancia Volley Academy, dalla serie C alla Prima Divisione: un progetto che cresceLa squadra di Prima Divisione è attualmente prima in classifica con 24 punti, con una partita in meno rispetto alla seconda forza del campionato La... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Guancia Volley Academy, arriva il triplete in prima divisione; Guancia Volley Academy, trionfo totale: la Prima Divisione firma uno storico triplete; La Guancia Volley Academy saluta i Playoff: si spegne il sogno promozione in Serie B; Play off, Guancia Volley Academy ko a Volla: sfuma il sogno promozione. Play off, Guancia Volley Academy ko a Volla: sfuma il sogno promozioneTerza sconfitta consecutiva per gli atripaldesi di coach Modica, battuti 3-0: decisivi i dettagli nei finali di set. Ultima gara senza obiettivi, ma resta una stagione di crescita e il talento di ... orticalab.it Guancia Volley Academy, arriva il triplete in prima divisioneGuancia Volley Academy continua a crescere e a consolidarsi come una delle realtà più interessanti del panorama pallavolistico locale ... today.it Guancia Volley Academy continua a crescere e a consolidarsi come una delle realtà più interessanti del panorama pallavolistico locale - facebook.com facebook