Guancia Volley Academy al via la corsa verso la Serie B | il calendario dei play-off

La Guancia Volley Academy ha iniziato la corsa verso la Serie B con l'inizio dei play-off. Dopo la fine della regular season del campionato di Serie C Maschile, sono stati pubblicati il calendario e le date delle partite della fase successiva. La competizione prosegue con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie B Maschile 2026-2027.

Con la conclusione della regular season del campionato di Serie C Maschile, prende ufficialmente il via la Fase 2 dei Play-Off, che metterà in palio le promozioni in Serie B Maschile 2026-2027. Al termine della stagione è stata stilata una classifica avulsa tra le squadre dei vari gironi. Le prime 8 classificate si sono qualificate alla Fase 2 dei Play-Off. Le otto squadre qualificate sono state suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno. Ogni girone disputa un mini-campionato con gare di andata e ritorno, per un totale di 6 giornate, durante le quali tutte le squadre si affrontano due volte. Gli accoppiamenti iniziali sono determinati proprio in base alla posizione nella classifica avulsa.