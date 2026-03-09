La Ginnastica Petrarca trionfa al debutto nella serie C di Artistica Maschile

La Ginnastica Petrarca ha conquistato la vittoria alla prima tappa della serie C di Ginnastica Artistica Maschile, disputata ad Arezzo. La competizione si è svolta tra diverse squadre, con i partecipanti impegnati in esercizi e prove tecniche di vario livello. La squadra ha ottenuto il miglior punteggio, inaugurando così con successo la nuova stagione.

Arezzo, 9 marzo 2026 – La Ginnastica Petrarca trionfa nella prima prova della serie C di Ginnastica Artistica Maschile. La nuova stagione ha preso il via a Torino con un confronto tra dieci società da tutta Italia e, in questo contesto d'eccezione, la squadra aretina è riuscita a imporsi con una prova di alto livello che è valsa il gradino più alto del podio davanti alla friulana Ginnastica Gemonese e alla Palestra Ginnastica Ferrara. La formazione composta da Christian Antonini, Giulio Bartalini, Mattia Boncompagni, Michael Carta, Leonardo Ercolani e Andrea Giovannini ha ben figurato tra i diversi esercizi a corpo libero, cavallo con...