ginnastica petrarca trionfa al debutto in serie c di artistica maschile

La Ginnastica Petrarca ha ottenuto un risultato importante nel suo debutto in Serie C di Ginnastica Artistica Maschile, conquistando il primo posto nella prova di apertura del campionato. La squadra ha affrontato la competizione con determinazione e ha saputo distinguersi tra gli altri partecipanti, facendo registrare un esordio positivo in questa nuova categoria.

Esordio da incorniciare per la Ginnastica Petrarca che conquista il primo posto nella prova inaugurale del campionato di Serie C di Ginnastica Artistica Maschile. La stagione ha preso il via a Torino con la partecipazione di dieci società provenienti da tutta Italia e, in questo contesto altamente competitivo, la squadra aretina è riuscita a salire sul gradino più alto del podio davanti alla friulana Ginnastica Gemonese e alla Palestra Ginnastica Ferrara. La formazione composta da Christian Antonini, Giulio Bartalini, Mattia Boncompagni, Michael Carta, Leonardo Ercolani e Andrea Giovannini ha offerto una prestazione solida e convincente nei diversi esercizi previsti dal programma – corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra – distinguendosi per qualità tecnica e precisione esecutiva. 🔗 Leggi su Lortica.it

