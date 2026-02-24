Montevarchi gli studenti della Magiotti incontrano la Marina Militare alla Biblioteca La Ginestra

Gli studenti della Magiotti hanno incontrato la Marina Militare per approfondire le attività navali e le missioni in mare. L’evento si è svolto nella Biblioteca La Ginestra di Montevarchi, dove i ragazzi hanno ascoltato storie di mare e hanno potuto fare domande dirette ai militari. L’iniziativa ha coinvolto circa trenta studenti, interessati a scoprire i dettagli sulla vita a bordo e sui mezzi navali. La discussione si è conclusa con uno scambio di materiali informativi.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Si è svolto nei giorni scorsi, nella Sala della Filanda della biblioteca comunale La Ginestra di Montevarchi, l'incontro tra gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Magiotti e una delegazione della Marina Militare Italiana. I rappresentanti, inviati dal Comando Interregionale Marittimo Nord di La Spezia, hanno illustrato agli studenti le opportunità formative e professionali offerte dal Corpo, presentando percorsi di studio, possibilità di carriera e ambiti operativi della Marina. L'iniziativa si inserisce tra le attività dedicate all'orientamento e alla crescita personale promosse dall'istituto scolastico.