Il Comune di Grottaglie ha organizzato tre laboratori gratuiti intitolati “In viaggio con le emozioni” per bambini e bambine, a causa della crescente richiesta di attività educative dedicate ai più piccoli. Gli incontri si svolgeranno nella Biblioteca comunale, coinvolgendo giovani partecipanti in giochi e esercizi pratici per esplorare le proprie emozioni. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con Sementa APS, mira a favorire la consapevolezza emotiva attraverso attività creative e divertenti. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

Tarantini Time Quotidiano L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Grottaglie, in collaborazione con l’Associazione Sementa APS, promuove il ciclo di laboratori esperienziali “In viaggio con le emozioni”, che si terrà presso la Biblioteca comunale “G. Pignatelli”. Il percorso è rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni e prevede tre incontri gratuiti nelle giornate del 13, 20 e 26 marzo, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Ogni appuntamento avrà la durata di due ore e sarà dedicato all’esplorazione delle emozioni fondamentali attraverso un approccio esperienziale e psico-corporeo. L’iniziativa riprende idealmente un immaginario molto vicino ai più piccoli, quello del celebre cartone animato “Inside Out”, che ha aiutato tanti bambini a comprendere come tutte le emozioni – anche quelle più difficili – abbiano un senso e una funzione nella nostra vita. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “In viaggio con le emozioni”: tre laboratori gratuiti per bambine e bambini alla Biblioteca comunale di Grottaglie

"The Best of": rassegna di laboratori e spettacoli musicali rivolta a bambine e bambiniIl Museo internazionale e biblioteca della Musica del Comune di Bologna apre la sua programmazione annuale con

Carnevale a Ceriano Laghetto: bambini a scuola di circo con giocoleria e laboratori creativi gratuiti.Ceriano Laghetto si prepara a un Carnevale di abilità: un circo di creatività per i bambini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.