La fuga dall’Iran con mulo e cavallo appena prima della cacciata dello Scià

Prima della caduta dello Scià, alcune persone hanno lasciato l’Iran trasportando con sé un mulo e un cavallo. La ricerca di luoghi per studiare le lingue delle minoranze turcofone ha reso difficile viaggiare nelle zone di confine, poiché chi si avventurava in quelle aree spesso incontrava il sospetto delle autorità locali. La difficoltà nel muoversi e la paura di controlli stringenti complicavano le attività di ricerca e di studio in quelle regioni.

«Era una faticaccia andare in giro nelle aree turcofone iraniane per studiare gli idiomi di quelle popolazioni, perché chi frequentava quelle minoranze non era visto di buon occhio dalle autorità persiane». Con questa frase Giampiero Bellingeri ha sintetizzato la sua esperienza nell’universo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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