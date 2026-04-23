A Berlino, Reza Pahlavi, figlio dello scià di Persia, è stato coinvolto in un episodio durante il quale è stato imbrattato con un liquido rosso mentre usciva da un edificio dopo aver partecipato a una conferenza stampa. L’evento si è verificato in una zona centrale della città, attirando l’attenzione di testimoni e delle forze dell’ordine presenti sul posto. Per ora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul motivo dell’azione o sulle eventuali conseguenze.

Reza Pahlavi, figlio dello scià di Persia, è stato imbrattato di liquido rosso mentre usciva da un edificio dopo una conferenza stampa a Berlino. Pahlavi ha poi salutato i suoi sostenitori e si è allontanato in auto. Il presunto responsabile è stato immediatamente fermato dalla polizia. Pahlavi ha criticato il fatto che il governo tedesco si sia rifiutato di parlargli durante la sua visita a Berlino, definendolo “una vergogna”. Pahlavi ha sottolineato che i governi democratici dovrebbero “parlare con le persone che sono la voce di chi non ha voce”. Pahalavi ha poi sottolineato come, invece di dialogare con lui, “il governo tedesco si lascia ricattare dal regime di Teheran”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il figlio dello scià Pahlavi contestato a Berlino: imbrattato con liquido rosso

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