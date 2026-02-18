Fp Cgil | Lavoratori licenziati nel centro Marco Cavallo si tutelino utenza e lavoratori
La FP Cgil denuncia i licenziamenti dei lavoratori nel centro Marco Cavallo di Latiano, avvenuti a causa di problemi finanziari. La situazione ha portato alla perdita di diversi posti di lavoro e mette a rischio i servizi offerti alla comunità. L'associazione dei lavoratori chiede interventi immediati per proteggere sia i dipendenti che gli utenti che dipendono dall’assistenza del centro. L’obiettivo è trovare una soluzione che garantisca continuità e sostegno alle persone coinvolte. La questione rimane aperta, in attesa di risposte concrete.
Assistenti sociali, psicologi e tecnici della riabilitazione, autisti e così via. Si parla di 17 unità, ora disoccupate. La sigla sindacale: "Chiediamo celeri definizioni perché è preoccupazione tangibile allentare le tensioni sociali che potrebbero verificare" BRINDISI - Lavoratori licenziati nel centro Marco Cavallo di Latiano, FP Cgil chiede celeri interventi per la salvaguardia dell'utenza e dei lavoratori. "I lavoratori da giorno 7 febbraio 2026 sono stati licenziati e al momento senza lo stipendio di gennaio - si legge in una nota -. La FP Cgil di Brindisi ha inviato innumerevoli istanze, in tempi utili, all'assessorato Sanità e al Dipartimento di riferimento della Regione Puglia, abbiamo anche attivato il tavolo di crisi Sepac Regionale per i licenziamenti collettivi e continuato azioni di confronto incessanti con Asl Brindisi per la salvaguardia del centro e della continuità assistenziale e lavorativa dei dipendenti dell'Associazione 180 amici Puglia, alcuni con anzianità di 14 anni di servizio.
