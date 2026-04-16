Sciopero nazionale della sanità privata la FP Cgil di Salerno | I lavoratori non possono più aspettare

Domani, venerdì 17 aprile 2026, i lavoratori della sanità privata, delle RSA e dei centri di riabilitazione di tutta Italia si fermeranno per uno sciopero nazionale. La protesta coinvolge diverse figure professionali del settore e si svolge in risposta alle richieste di miglioramenti contrattuali e condizioni di lavoro. La manifestazione si svolge in un momento di tensione tra le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori.

Nella giornata di domani (venerdì 17 aprile 2026) le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, delle RSA e dei centri di riabilitazione di tutta Italia incrociano le braccia. Lo sciopero nazionale è stato proclamato unitariamente da FP CGIL, CISL FP e UIL FPL al termine di una vertenza.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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