Fondazione Vassallo incontra Regione Campania su costa Salerno

La Fondazione Vassallo ha incontrato i rappresentanti della Regione Campania per discutere delle questioni legate alla tutela della costa salernitana. La delegazione, guidata da Dario Vassallo, è stata ricevuta dal Presidente della Regione. Durante l'incontro, sono stati affrontati i temi relativi alle opere di protezione della costa e alla barriera di Casal Velino, già oggetto di un’interrogazione parlamentare.

La delegazione guidata da Dario Vassallo ricevuta dal Presidente Roberto Fico: focus sulle opere costiere e sulla barriera di Casal Velino, già oggetto di interrogazione parlamentare. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha incontrato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per affrontare le criticità legate agli interventi lungo la fascia costiera della provincia di Salerno, con particolare attenzione al caso della barriera artificiale frangiflutti di Casal Velino Marina. La delegazione della Fondazione era composta dal Presidente Dario Vassallo, dal segretario storico di Angelo Vassallo, l’avvocato Gerardo Spira, e dall’ingegnere Antonio Curcio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo incontra Regione Campania su costa Salerno Notizie correlate Leggi anche: Frane e cedimenti a Salerno, Udicon Regione Campania chiede chiarimenti e interventi alla Regione Aeroporto Salerno Costa Amalfi, da Fit-Cisl Campania e Fit-Cisl Salerno ok a piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra... Contenuti di approfondimento Fondazione Vassallo, nasce fuoco ardenteLa Fondazione Vassallo presenta Fuoco Ardente, il nuovo format giornalistico ideato e interpretato da Dario Vassallo, che in 90 minuti concentra un percorso ... napolivillage.com Il governo si costituisce parte civile nel processo per l’uccisione di Angelo Vassallo: «Lo Stato non dimentica»La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha reso noto che, nella giornata di ieri, la presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato ufficialmente la decisione del Governo di costituirsi ... ilmattino.it