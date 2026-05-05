La Fifa riconosce la nazionale femminile di calcio afghana Non riuscirete a cancellare le donne

La Fifa ha ufficialmente riconosciuto la nazionale femminile di calcio dell'Afghanistan. In una dichiarazione, l'organizzazione ha affermato che chi tenta di escludere le donne dalla società non ci riuscirà, sottolineando che il ruolo delle donne si trova sul campo, nella vita pubblica e in ogni ambito decisionale. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità locali e le associazioni sportive internazionali.

"A chi cerca di escludere le donne dalla società: non ci riuscirete. Il posto delle donne è sul campo, nella vita pubblica e ovunque si prendano decisioni". Nelle parole di Khalida Popal, ex capitana e cofondatrice della nazionale femminile afghana, si condensa una battaglia che travalica il calcio. Il 29 aprile 2026 la Fifa ha aperto al riconoscimento ufficiale della squadra in esilio, rimasta per anni fuori dalle competizioni internazionali dopo il ritorno al potere dei talebani, nell’agosto 2021. Dalla fondazione nel 2007 agli allenamenti nelle basi Nato: una lotta per esistere . La storia di questa nazionale comincia molto prima dell’esilio coatto.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Fifa riconosce la nazionale femminile di calcio afghana. “Non riuscirete a cancellare le donne” Notizie correlate Lo schiaffo della Fifa ai talebani: la mossa che riporta in vita la Nazionale femminile afghanaDopo che i talebani hanno preso il potere in Afghanistan nell’agosto 2021 hanno vietato a donne e ragazze di praticare sport. Nuova decisione FIFA migliora le opportunità per le donne allenatrici nel calcio.Nuova decisione FIFA migliora le opportunità per le donne allenatrici nel calcio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calcio femminile, la Fifa riconosce la nazionale afghana dopo 5 anni di allenamenti in esilio; Afghanistan, la Nazionale femminile torna a giocare: la Fifa la riconosce malgrado Kabul, obiettivo Los Angeles 2028; La FIFA ha riconosciuto la squadra di calcio delle rifugiate afghane come nazionale femminile dell'Afghanistan; La nazionale che i talebani non possono più cancellare - di Francesco Caremani [articolo]. Calcio femminile, la Fifa riconosce la nazionale afghana dopo 5 anni di allenamenti in esilioLe calciatrici potranno così puntare alla qualificazione per la Coppa del mondo. Finora la preparazione alle gare è avvenuta in Albania, Australia, ... repubblica.it Afghanistan, la Nazionale femminile torna a giocare: la Fifa la riconosce malgrado Kabul, obiettivo Los Angeles 2028La Fifa con un emendamento riconosce la Nazionale femminile afghana, assente dai campi dal 2018 e «bandita» da Kabul: calciatrici in campo a giugno per qualificarsi per le Olimpiadi 2028, per i Mondia ... corriere.it Afghanistan, la Nazionale femminile torna a giocare: la Fifa la riconosce. Obiettivo Los Angeles 2028 x.com Ma quale FIFA, sto pezzo di latta non lo conta nessuno. Nell’albo d’oro della UEFA non c’è. Semmai, provate a farvi riconoscere il bonsai. E restituite lo scudetto del regime, con le squadre che avevano i calciatori più forti al fronte. - facebook.com facebook