Lo schiaffo della Fifa ai talebani | la mossa che riporta in vita la Nazionale femminile afghana

Dopo il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan nel 2021, è stata vietata alle donne e alle ragazze la possibilità di praticare sport. Recentemente, la Fifa ha adottato una decisione che permette alla nazionale femminile afghana di riprendere le attività sportive, segnando un cambiamento rispetto alle restrizioni imposte. Questa mossa ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale e ha rappresentato una svolta significativa per le atlete afgane.

Dopo che i talebani hanno preso il potere in Afghanistan nell’agosto 2021 hanno vietato a donne e ragazze di praticare sport. La nazionale femminile di calcio afghana ha vissuto e si è allenata in esilio per anni, dispersa tra Albania, Australia, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti. La squadra è però stata dalle competizioni ufficiali perché i regolamenti Fifa richiedevano l’approvazione della Federazione calcistica afghana controllata dai talebani. – Notizie.com Oggi, con un nuovo provvedimento, tale requisito è stato eliminato. Le modifiche consentono il riconoscimento ufficiale della Nazionale femminile afghana in esilio, garantendo che le giocatrici possano nuovamente rappresentare il loro Paese nelle competizioni ufficiali Fifa.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Lo schiaffo della Fifa ai talebani: la mossa che riporta in vita la Nazionale femminile afghana Notizie correlate Leggi anche: Alla Berlinale arriva il coraggio di Shahrbanoo Sadat, la regista afghana che sfida il regime dei talebani con una commedia romantica nata nell'ombra Kromlech Recensione: un RPG oscuro che riporta in vita lo spirito dei classiciNel panorama attuale dei giochi di ruolo, spesso dominato da produzioni spettacolari e fortemente guidate, Kromlech sceglie una strada completamente... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mondiali, schiaffo dell’Iran a Trump: la mossa della Fifa è un segnale all’Italia. A Vancouver giorno chiave per il ripescaggio; Lo 'schiaffo' dell'ex amico Giuli, Buttafuoco 'allineato' ai 5 Stelle: il cortocircuito a destra (anche personale) sui russi alla Biennale; L’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran la proposta degli Usa per fare pace con Giorgia Meloni. Mondiali, schiaffo dell’Iran a Trump: la mossa della Fifa è un segnale all’Italia. A Vancouver giorno chiave per il ripescaggioMondiali, schiaffo dell’Iran a Trump: la mossa della Fifa è un segnale all’Italia. A Vancouver giorno chiave per il ripescaggio ... sport.virgilio.it Infantino si ricandiderà alla presidenza Fifa Con lui l’Italia non ha mai giocato i Mondiali - facebook.com facebook Mondiali 2026, il ripescaggio dell'Italia sfuma. Fifa: "L'Iran giocherà" x.com