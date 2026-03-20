Nuova decisione FIFA migliora le opportunità per le donne allenatrici nel calcio

La FIFA ha annunciato una nuova decisione che introduce un obbligo di inserire allenatrici donne nei team dei tornei femminili. Questa misura riguarda le competizioni gestite dalla federazione e mira a favorire la presenza femminile nello staff tecnico. La disposizione si applica ai prossimi tornei organizzati sotto l’egida della FIFA e rappresenta una novità rispetto alle modalità precedenti.

"> Le Novità del Torneo Femminile FIFA: Obbligo di Allenatrici Donne. Il 15 ottobre 2023, durante una storica riunione del consiglio della FIFA, è stato annunciato che tutti i team partecipanti ai tornei femminili organizzati dalla FIFA dovranno avere una allenatrice donna o un’assistente di sesso femminile. Questa decisione segna un passo significativo nell’impegno della FIFA per promuovere la diversità e l’inclusione nel calcio, un settore storicamente dominato dagli uomini. L’implementazione di tale regola rappresenta non solo una vittoria per le donne nello sport, ma anche una necessità per garantire un futuro più equo nel panorama calcistico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Nuova decisione FIFA migliora le opportunità per le donne allenatrici nel calcio. Articoli correlati Migliora il meteo, la decisione sui collegamenti per le isoleLa tregua concessa dal maltempo porta buone notizie anche per chi deve spostarsi da e verso le isole del Golfo di Napoli. Stipendi nel calcio: netta differenza tra le donne e gli uominiCresce l’interesse per il calcio femminile (per club ma anche per i risutati della Nazionale maggiore) anche se ci sono ancora grandi differenze in...