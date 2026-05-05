La Festa del Vino Brand e immagine rinnovati | Cresce anche la qualità

A Montespertoli si svolge la 68esima edizione della Festa del Vino, che si terrà dal 30 maggio all’7 giugno. La manifestazione, precedentemente nota come Mostra del Chianti, è stata rinominata e ha rinnovato il proprio brand e immagine, con un aumento della qualità delle produzioni e degli allestimenti. L’evento si concentra sulla promozione dei vini locali, attirando visitatori e appassionati da diverse regioni.

Da "Mostra del Chianti" a " Festa del Vino ". Torna, a Montespertoli, l’attesa manifestazione enogastronomica, che vedrà la 68esima edizione svolgersi dal 30 maggio al 7 giugno. Ieri, la presentazione dell’evento si è svolta nel palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, alla presenza della presidente Stefania Saccardi; del sindaco Alessio Mugnaini; di Annalisa Giotti, assessora alla Cultura e di Valentina Canuti in rappresentanza del Comitato organizzatore della festa. Il nuovo nome vuole essere anche una dichiarazione d’intenti. La manifestazione vedrà infatti un restyling completo di brand e immagine. Cambia anche la geografia del centro storico durante la festa, con piazza Machiavelli dedicata alle Contrade, fra giochi, sfide e premiazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La “Festa del Vino“ . Brand e immagine rinnovati: "Cresce anche la qualità" Jane Austen's Persuasion | Deep Dive Omnibus Series Notizie correlate Made in Italy: qualità prodotti ma anche competitività imprese guidano brand tra più apprezzati al mondo(Adnkronos) – Il Made in Italy continua a rappresentare uno dei marchi più riconoscibili e apprezzati al mondo, ma la sua forza oggi si gioca su un... Leggi anche: La premier brinda al successo del Made in Italy: “Nonostante i dazi, il settore del vino cresce” (video) Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Suvereto torna Suber Wine Festival: protagonisti i sapori della Val di Cornia; La Sagra del Vino di Casarsa verso il gran finale: il programma e gli eventi; La prima edizione di Ghemme in festa: eccellenze, vino e tradizioni per la patronale; La Festa del Vino a Monteforte d'Alpone dal 22 al 24 maggio 2026. La Festa del Vino . Brand e immagine rinnovati: Cresce anche la qualitàPresentata la 68esima edizione, che si svolgerà dal 30 maggio al 7 giugno. Mugnaini: Voltiamo pagina mantenendo al centro i produttori e la comunità. lanazione.it Montespertoli: la Mostra del Chianti cresce e si rinnova e diventa 'Festa del Vino'Si chiamerà Festa del Vino. Non è solo un cambio di nome: è una dichiarazione d'intenti. La storica manifestazione di Montespertoli, fino a oggi ... gonews.it Festa del Vino di Dozza Tra le colline dipinte e i vicoli ricchi di storia, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa del Vino di Dozza! Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 Un’occasione speciale per immergersi nei profumi e nei sapori del - facebook.com facebook Oltre ventimila euro raccolti in occasione della 64° Festa del Vino Monferrato Unesco di Casale Monferrato per sostenere le attività di ricerca del DAIRI. Ancora una volta si conferma uno straordinario strumento di promozione territoriale ed un’opportunità per f x.com