Made in Italy | qualità prodotti ma anche competitività imprese guidano brand tra più apprezzati al mondo
Il marchio Made in Italy resta uno dei più riconoscibili e apprezzati a livello globale, mantenendo una forte reputazione legata alla qualità dei prodotti. Tuttavia, la competitività delle imprese italiane si confronta oggi con sfide più articolate di quelle di un tempo, in un mercato internazionale in continua evoluzione. La capacità di adattarsi alle nuove dinamiche e di mantenere elevati standard di produzione è diventata cruciale per il mantenimento di questa posizione di rilievo.
(Adnkronos) – Il Made in Italy continua a rappresentare uno dei marchi più riconoscibili e apprezzati al mondo, ma la sua forza oggi si gioca su un terreno più complesso rispetto al passato. La Giornata nazionale del Made in Italy, che si celebra oggi, è un'occasione per riaffermare come il valore distintivo del sistema produttivo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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