Made in Italy | qualità prodotti ma anche competitività imprese guidano brand tra più apprezzati al mondo

Il marchio Made in Italy resta uno dei più riconoscibili e apprezzati a livello globale, mantenendo una forte reputazione legata alla qualità dei prodotti. Tuttavia, la competitività delle imprese italiane si confronta oggi con sfide più articolate di quelle di un tempo, in un mercato internazionale in continua evoluzione. La capacità di adattarsi alle nuove dinamiche e di mantenere elevati standard di produzione è diventata cruciale per il mantenimento di questa posizione di rilievo.