Durante un'intervista, un politico ha definito l'ex premier come colui che ha trasformato la scena musicale e culturale del paese, passando dal rock al pop. Ha inoltre lodato il suo ruolo come innovatore e ha descritto la sua convinzione che un governo potesse cambiare le sorti nazionali. La stessa figura ha anche riabilitato alcune scelte della sua politica estera, lasciando da parte alcune gaffe di passato.

“Berlusconi era figlio dell’idea che attraverso la politica di un governo si potesse riscattare le sorti di un Paese”; “un grande innovatore”. Ed ancora. “Due grandi doti in politica estera: buonsenso e realismo”. Angelino Alfano torna dopo più di un decennio a Palazzo Grazioli, che fu la residenza romana di Silvio Berlusconi – oggi sede della ‘Stampa Estera in Italia’ – e non lesina lodi nei confronti di Silvio Berlusconi. L’occasione è la presentazione del libro ‘Berlusconi, il mondo secondo lui. Una lezione di politica estera nell’attuale disordine mondiale’ scritto dagli Ambasciatori Giovanni Castellaneta e Marco Carnelos. Alfano rifiuta...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La fece diventare rock e pop”: Alfano riabilita la politica estera di Berlusconi e dimentica le gaffe

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Perché il metodo di Berlusconi per la politica estera è ancora attuale. Il libro di Castellaneta e CarnelosLa politica estera, in Italia, è spesso relegata ai margini del dibattito pubblico.