Perché il metodo di Berlusconi per la politica estera è ancora attuale Il libro di Castellaneta e Carnelos

Berlusconi ha imposto il suo metodo nella politica estera italiana, e il suo approccio rimane attuale, secondo il libro di Castellaneta e Carnelos. La sua strategia ha influenzato le scelte del governo, soprattutto quando si sono verificati conflitti e tensioni internazionali. Recentemente, le crisi nel Mediterraneo e le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno mostrato quanto sia importante avere un approccio deciso e pragmatico.

La politica estera, in Italia, è spesso relegata ai margini del dibattito pubblico. Poi arrivano le crisi – guerre ai confini d’Europa, tensioni nel Mediterraneo, fratture transatlantiche, competizione tra grandi potenze – e ci si accorge che è proprio lì che si misura la qualità della leadership. È da questa consapevolezza che prende le mosse Berlusconi il mondo secondo lui (Guerini e associati) il volume firmato dall’ambasciatore Giovanni Castellaneta – il consigliere diplomatico che più a lungo ha affiancato un presidente del Consiglio – insieme a Marco Carnelos. Un libro che non indulge nella nostalgia, ma utilizza una stagione controversa e densa per interrogare il presente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché il metodo di Berlusconi per la politica estera è ancora attuale. Il libro di Castellaneta e Carnelos Imec è un asset per la politica estera italiana. Rizzo (Atlantic Council) spiega perché Dl Ucraina, ‘nodo’ politica estera: opposizioni ancora in ordine sparso Il dibattito sul dl Ucraina rappresenta un punto critico nella politica estera italiana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Si parla di scienza a Trieste con la lezione di Galileo; Il Metodo Norvegese della doppia soglia: cos’è e perché è utile anche gli amatori; Recupero secondo quadrimestre, i 3 consigli pratici di Vincenzo Schettini agli studenti: C’è una regola sopra le altre, bisogna sacrificarsi; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento. Questo famoso metodo di valutazione delle azioni preannuncia anni difficili. Ecco perchéPer la seconda volta nella storia, le azioni statunitensi hanno superato una soglia di valutazione record, suggerendo rendimenti futuri modesti «Territorio inesplorato» è un’espressione che gli ... milanofinanza.it Addio freddo in casa: il metodo dei 5 minuti è infallibileSe pensi che per avere una casa più calda basti alzare il termostato, potresti sorprenderti: la soluzione più efficace in solo cinque minuti. designmag.it Occhiuto: Marina Berlusconi chiara e incisiva, da riforma giustizia metodo liberale per c.destra” https://www.rivieraweb.it/p=73425 - facebook.com facebook