Il mondo secondo lui | gli ambasciatori Carnelos e Castellaneta raccontano come Berlusconi ha cambiato la politica estera italiana

Silvio Berlusconi ha modificato la politica estera italiana grazie alla sua capacità di instaurare relazioni personali con leader di tutto il mondo. La sua transizione da imprenditore a presidente del Consiglio ha portato un approccio più diretto e personale nelle relazioni internazionali. Gli ambasciatori Carnelos e Castellaneta spiegano come le sue decisioni abbiano influenzato le scelte del Paese nei momenti più difficili, affrontando le sfide della politica globale in anni cruciali. Le sue azioni hanno lasciato un segno tangibile sulla diplomazia italiana.

Da imprenditore a presidente del Consiglio, da homo novus del sistema istituzionale a premier più longevo della storia democratica del Paese, da uomo di relazioni manageriali a tessitore di relazioni internazionali e di una vera e propria " diplomazia personale ": Silvio Berlusconi, nei suoi tre momenti da presidente del Consiglio (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011), è stato protagonista di diverse sfide politiche e, in particolare, ha impresso il suo marchio sulla politica estera dell'Italia in tempi decisivi, in cui il mondo post-Guerra Fredda affrontava le sfide del terrorismo islamista, della Grande Recessione, dell'integrazione europea, del deterioramento delle certezze degli Anni Novanta.