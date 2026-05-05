La favola di Noemi Basiletti! Da n427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!

Noemi Basiletti, giovane tennista italiana, si è qualificata per il tabellone principale del WTA 1000 di Roma con il suo ranking mondiale al numero 427. Dopo aver superato le qualificazioni, ha ottenuto il passaggio al torneo principale, entrando così nel main draw di questa importante manifestazione tennistica. La sua posizione nel ranking e la qualificazione rappresentano un risultato significativo per il suo percorso professionale.

La wild card azzurra Noemi Basiletti centra l’accesso al main draw del WTA 1000 di Roma: la numero 427 della classifica mondiale nel secondo turno delle qualificazioni piega dopo due ore e quaranta minuti l’ucraina Daria Snigur, numero 18 del seeding cadetto e numero 95 del mondo, battuta con lo score di 6-3 7-6 (8) 6-4. Basiletti conoscerà il nome della propria avversaria quando saranno terminati tutti gli incontri del tabellone cadetto. Nel primo set l’azzurra cede la battuta nel terzo game, finisce sotto 1-3 e deve poi annullare la palla dell’1-4, ma risale dal 30-40 ed a seguire centra il controbreak a zero per il 3-3. La rincorsa di Basiletti non si ferma ed arriva un altro break nell’ottavo gioco, questa volta a trenta, che spedisce l’azzurra a servire per il set sul 5-3.🔗 Leggi su Oasport.it

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