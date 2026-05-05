La disfida di Giuli e Buttafuoco finisce col commissariamento del Gattopardo

La disputa tra Giuli e Buttafuoco si è conclusa con il commissariamento del Gattopardo. Ieri, un giornalista ha commentato l'incontinenza editoriale dei politici, che pubblicano una serie di dichiarazioni e interventi senza filtri. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra politica e media, e sui modi in cui le tensioni tra figure pubbliche si riflettono nel panorama giornalistico nazionale.

Ieri Francesco Merlo scriveva dell’incontinenza editoriale dei politici, che pubblicano una quantità di libri che è nettamente superiore alla quantità di loro idee su come far funzionare la baracca da loro e da noi abitata, e io mi sono chiesta: ma quindi quel che il ministro Giuli intende dirci è che lui legge letteratura, invece di scrivere autobiografie? «Io, Eccellenza, avevo votato “no”. “No,” cento volte “no”. Ricordavo quello che mi avevate detto: la necessità, l’inutilità, l’unità, l’opportunità. Avrete ragione voi, ma io di politica non me ne sento. Lascio queste cose agli altri. Ma Ciccio Tumeo è un galantuomo, povero e miserabile,...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La disfida di Giuli e Buttafuoco finisce col commissariamento del Gattopardo Notizie correlate Giuli diserta la Biennale e lascia Buttafuoco da solo: le pillole del giornoCon la Biennale di Venezia targata Pietrangelo Buttafuoco le polemiche non finiscono mai. Leggi anche: “Scacco alla Biennale” Giuli all’assalto di Buttafuoco: su cosa si gioca la faccia Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Biennale, l'opera dell'Ucraina all'Arsenale. La commissaria russa: Andiamo avanti; Regione. Il rimpasticcio è solo un fatuo gioco di potere. Veneziani vs Giuli. La bizzarra idea di andare al governo per cambiare il mondoC’è qualcosa di più prevedibile di un intellettuale d’area che accusa la propria parte politica di mediocrità culturale? Naturalmente no (avverto il lettore che posso vantare una quasi-competenza in ... huffingtonpost.it La disfida della braciola di cavalloDalla Disfida di Barletta a quella più impensabile, legata al futuro della braciola di cavallo: animatore della nuova contesa è il senatore Dario Damiani, originario proprio della città dove si ... ilfoglio.it Non solo Giuli e Buttafuoco: la destra (s)coppia per i litigi x.com Biennale, Brugnaro: «Vorrei da amico chiedere al ministro Giuli di venire a Venezia». Buttafuoco: l'arte ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi - facebook.com facebook