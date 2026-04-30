La tensione tra il ministro della Cultura e il presidente della Biennale è cresciuta fino a sfociare in un conflitto aperto. La disputa si è estesa oltre il campo culturale, coinvolgendo questioni politiche e istituzionali. Le dichiarazioni e le accuse si sono fatte più dure, segnando un punto di rottura che mette in discussione il rapporto tra i due. La vicenda ha attirato l’attenzione su una frattura ormai evidente tra le parti.

Non è più solo una polemica culturale. È diventata una guerra politica, istituzionale e personale. Lo scontro tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco è arrivato al punto di non ritorno. Sul tavolo c’è il caso del Padiglione russo, ma ormai la partita si gioca su un piano molto più ampio: quello del controllo dell’istituzione e, soprattutto, della credibilità politica del ministro. Gli ispettori e il caso Russia. L’invio degli ispettori del ministero della Cultura alla Biennale di Venezia segna una svolta. Non si tratta più di una semplice verifica tecnica, ma di un atto politico preciso: mettere sotto pressione la Fondazione e aprire la strada, se necessario, a un possibile commissariamento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Scacco alla Biennale” Giuli all’assalto di Buttafuoco: su cosa si gioca la faccia

Notizie correlate

Giuli-Buttafuoco, scontro a destra sulla Russia alla Biennale: cosa è successoIl MiC ha precisato che la partecipazione della Federazione Russa è stata presa «nonostante l’orientamento contrario del governo».

Leggi anche: Biennale di Venezia, Buttafuoco si gioca la carta del padiglione dei dissidenti di Buttafuoco per disinnescare il caso Russia

Altri aggiornamenti

Scacco alla Biennale Giuli all’assalto di Buttafuoco: su cosa si gioca la facciaNon è più solo una polemica culturale. È diventata una guerra politica, istituzionale e personale. Lo scontro tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e ... thesocialpost.it

Gli ispettori alla Biennale, l'Ue appoggia la linea dura di GiuliLa possibilità che venissero inviati gli ispettori alla Biennale di Venezia era già nell'aria a marzo e alla fine sono arrivati davvero, nel primo pomeriggio di oggi. Il ministro della Cultura Ale ... ansa.it