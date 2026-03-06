Alessio Pili Stella lascia Uomini e Donne | Questa è la mia ultima stagione – L’annuncio che ha sconvolto lo studio e i social

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, Alessio Pili Stella ha comunicato che non tornerà più nel programma dopo questa stagione. La sua decisione ha sorpreso lo studio e i fan, che hanno assistito all’annuncio in modo inaspettato. Alessio ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione nel programma, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta.

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne Alessio Pili Stella ha annunciato che lascerà il programma a fine stagione. La notizia ha già scatenato il caos sui social. Cosa succederà ora? Nessuno se lo aspettava. Eppure è successo. Nel bel mezzo di una puntata già caldissima, Alessio Pili Stella ha interrotto tutto e ha lanciato un annuncio destinato a far parlare per settimane: lascerà Uomini e Donne al termine di questa stagione. Con o senza una compagna al fianco. La dichiarazione, andata in onda il 6 marzo 2026, ha gelato lo studio di Maria De Filippi e scatenato il caos sui social network in pochi minuti. La puntata del 6 marzo si preannunciava già movimentata. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

