La cultura in Friuli è redditizia | vale il 6 per cento del Pil regionale

In Friuli Venezia Giulia, il settore culturale rappresenta il 6 per cento del prodotto interno lordo regionale. Attualmente, circa 32.000 persone lavorano nel campo della cultura, equivalenti al 5,9 per cento della forza lavoro complessiva della regione. Questi dati indicano una presenza significativa di professionisti dedicati a attività culturali e artistiche nel territorio.

“I cittadini del Friuli Venezia Giulia professionalmente impegnati nel settore della cultura sono 32mila, pari al 5,9 per cento degli occupati regionali”. Lo ha spiegato Mario Anzil, vicepresidente della Regione, in occasione del lancio del progetto Eureka, il tour nazionale della Fiera della.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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