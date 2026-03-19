Con la guerra in Iran a rischio lo 0,3 per cento del Pil regionale | allarme dai dati Irpet

Secondo i dati dell'Irpet, la guerra in Iran mette a rischio lo 0,3 per cento del Pil regionale. L'analisi evidenzia un impatto economico significativo, che si aggiunge alle conseguenze già visibili in ambito sociale, umano ed etico. La situazione viene monitorata attentamente, poiché i numeri indicano una possibile ripercussione sulla regione. La questione resta di grande attenzione pubblica e politica.

Il presidente GIani: "Sulla graticola circa 15mila imprese e oltre 111mila lavoratori". Aumento previsto di costi di 768 euro a famiglia FIRENZE – “Gli effetti della guerra sotto il piano umano, sociale, etico sono sotto gli occhi di tutti, ma, anche sul piano economico il salasso è molto forte. Per questo voglio innanzitutto rinnovare il mio appello alla pace”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani aprendo l’appuntamento dedicato alle stime dell’Irpet, l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, sulle conseguenze economiche della guerra in Iran. alla presenza del direttore dell’Irpet, Nicola Sciclone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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