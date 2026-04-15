Il settore tecnologico e dell’alto contenuto di know-how rappresenta attualmente circa il 40% del PIL nazionale, diventando il principale motore dell’export del paese. Questa quota evidenzia come l’industria tecnologica abbia assunto un ruolo centrale nell’economia, superando altri comparti tradizionali. I dati mostrano che il settore contribuisce in modo significativo alla crescita economica e alle esportazioni nazionali.

Il settore tecnologico e dell’alto contenuto di know-how è diventato il vero motore dell’ export nazionale, che oggi vale circa il 40% del PIL complessivo. I numeri del comparto raccontano una metamorfosi profonda. Il mercato del digitale in Italia ha superato la soglia degli 82 miliardi di euro, con una proiezione che punta decisa verso i 93 miliardi entro il 2028. Ma è nell’integrazione tra manifattura e innovazione che il Paese esprime la sua massima forza: la farmaceutica e la chimica, punte di diamante della nostra tecnologia applicata, sono state responsabili nel 2025 di oltre il 75% della crescita totale dell’export, con un incremento delle vendite estere superiore al 28%.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oltre la manifattura. La tecnologia italiana vale il 40% del PIL

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