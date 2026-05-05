la crociera del terrore epidemia in alto mare morti tre passeggeri

A bordo di una nave da crociera con circa 150 persone di 23 nazionalità, si è verificato un sospetto focolaio di Hantavirus. Tre passeggeri sono deceduti durante il viaggio, mentre altri presentano sintomi che hanno portato all’attivazione di procedure di emergenza. Le autorità stanno monitorando la situazione e avviando le verifiche sanitarie per contenere il contagio. La nave si trova attualmente in una zona di navigazione sotto stretta osservazione.

Quasi 150 persone di 23 nazionalità a bordo di una nave da crociera con un sospetto focolaio di Hantavirus. Tre passeggeri già morti e due che hanno urgente bisogno di cure mediche appropriate. E l’arcipelago di Capo Verde che vieta a tutti di sbarcare per proteggere la gente del luogo. Mentre a bordo della MV Hondius tutti osservano strette misure precauzionali e di isolamento, la società olandese Oceanwide Expeditions, proprietaria del natante, valuta la possibilità di sbarcare tutti alle Canarie amche se intanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che i rischi per la popolazione sono bassi e non sta valutando restrizioni ai viaggi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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