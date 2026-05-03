Tre morti e tre malati per un hantavirus in una crociera nell' Oceano Atlantico L’OMS teme un’epidemia a bordo

Tre persone a bordo di una crociera nell'Oceano Atlantico sono decedute a causa di un hantavirus, mentre altre tre sono risultate malate. La presenza della malattia è stata confermata dalle autorità sanitarie, che hanno segnalato il caso all'Organizzazione mondiale della sanità. La nave è attualmente sotto osservazione e monitoraggio, e le autorità stanno collaborando per contenere eventuali rischi di diffusione.

Roma, 3 maggio 2026 - Tre persone sono morte, e tre sono ammalate, in una crociera nell'Oceano Atlantico per un hantavirus, una malattia che può causare sindrome respiratoria acuta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) teme una possibile epidemia. "L'OMS è stata informata di un evento di salute pubblica che coinvolge una nave da crociera in navigazione nell'Oceano Atlantico e sta fornendo supporto". L’infezione da hantavirus è trasmessa all'uomo da roditori selvatici infetti, topi o ratti, attraverso la saliva, l'urina e le feci. Un morso o il contatto con questi roditori o con i loro escrementi, o anche l'inalazione di polvere contaminata possono causare l'infezione.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tre morti e tre malati per un hantavirus in una crociera nell'Oceano Atlantico. L’OMS teme un’epidemia a bordo Notizie correlate Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico?(Adnkronos) – Tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. Epidemia infezione respiratoria su nave da crociera: Oms conferma 3 mortiUn'epidemia di hantavirus ha colpito la nave MV Hondius durante la traversata da Ushuaia, in Argentina, verso Capo Verde. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Usa vincono Naval Academies Regatta. Tre morti e tre malati per un hantavirus in una crociera nell'Oceano Atlantico. L'OMS teme un'epidemia a bordoA trasmettere l’infezione all’uomo possono essere roditori selvatici infetti, topi o ratti, attraverso la saliva, l'urina e le feci. La nave MV Hondius può ospitare circa 170 passeggeri e ha un equipa ... msn.com Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico?(Adnkronos) – Tre morti su una nave da crociera nell’Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. cremonaoggi.it