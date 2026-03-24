fra la guerra e la ripresina timori per costi ed export

La pelle trema. I carburanti verso le stelle e la guerra che non si ferma. Tutti sono concordi sulle tre ripercussioni immediate del conflitto: la diminuzione dei voli e quindi di chi viaggia per fare shopping; le aziende che diminuiscono le vendite verso quelle aree e l’aumento del costo dell’energia che potrebbe innescare una spirale inflazionistica. Sono le nuove preoccupazioni della filiera della moda – di cui concerie, pelletterie e calzaturifici sono un tassello strategico – che ancora non è uscita lacrisi pesante che ha attraversato tutto il 2025.Il tutto sullo sfondo di segnali incoraggianti che il conflitto Usa-Israele contro l’Iran – se dovesse continuare e acuirsi – potrebbe vanificare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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