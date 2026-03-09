Dal 12 al 14 marzo si terrà a Hong Kong una delle principali fiere internazionali dedicate alla pelle, ai prodotti chimici e alle tecnologie per il settore conciario. L'evento attira aziende e professionisti da tutto il mondo, in un momento in cui il caro energia sta influenzando i costi di produzione e di approvvigionamento di materiali come pelle, cuoio e scarpa.

Comprensorio, 9 marzo 2026 – Siamo alle porte di un nuovo importante appuntamento. Una delle principali fiere internazionali dedicate alla pelle, ai prodotti chimici e alle tecnologie per il settore conciario: la fiera di Hong Kong dal 12 al 14 marzo. Tre giorni che serviranno, stavolta, per capire anche lo stato del settore in rapporto a quello che sta accadendo. Arrivano le prime disdette. Il conflitto mette nel mirino migliaia di prenotazioni: "Il settore rischia la crisi" La nuova guerra aggiunge infatti pressione su un comparto – il mondo della moda – che sta già lottando per contrastare un rallentamento che dura da due anni con la ripresa del mercato cinese che rimane un miraggio, e i rischi provenienti dalla politica dei dazi di Trump che non danno alcuna certezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova guerra e la moda. I timori di pelle, cuoio e scarpa: spaventa il caro energia

Allarme per il vetro e il caro energia: «Nessuno vuole un'economia di guerra»L'allarme di Confartigianato: «Per le fornaci costi insostenibili, queste crisi vogliono dire altre chiusure».

“L’Italia non è in guerra. Caro energia? Pronta a tassare gli speculatori”: cos’ha detto Giorgia MeloniRoma, 5 marzo 2026 – “Sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale e degli organismi multilaterali, che sta generando...

La guerra in Medio Oriente - La cronaca dell'8 e 9 marzo LIVEBLOGMinacce anche da Israele: 'Lo uccideremo'. I paesi del Golfo sotto attacco: torre in fiamme a Kuwait City, due morti in Arabia Saudita, esplosioni a Abu Dhabi e in Bahrein. Pioggia acida a Teheran dop ... ansa.it

La guerra all’Iran in una nuova faseLo annuncia l’esercito israeliano - Nuovi raid su Teheran e sul Libano, la Repubblica islamica risponde colpendo in Bahrein - Washington permette all’India di comprare petrolio russo ... rsi.ch

