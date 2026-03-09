von der leyen nessuna lacrima per il regime iraniano che ha inflitto morte

La presidente della Commissione europea ha dichiarato che non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano, accusato di aver inflitto morte e di aver imposto repressione al suo stesso popolo. La sua affermazione è stata pronunciata durante una conferenza a Bruxelles, in Belgio. La dichiarazione si rivolge alle azioni del governo iraniano senza menzionare reazioni o opinioni personali.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue. "Sentirete opinioni diverse sul fatto che il conflitto in Iran sia una guerra volontaria o una guerra di necessità. Ma credo che questo dibattito manchi in parte il punto. Perchè l'Europa deve concentrarsi sulla realtà della situazione, per vedere il mondo com'è realmente oggi", ha detto von der Leyen. "Hanno massacrato 17.000 dei loro stessi giovani.

