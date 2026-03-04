Esiste una terza via tra Trump Netanyahu e il regime iraniano | la diplomazia

In un quadro internazionale segnato da tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, si apre uno spazio per la diplomazia come possibile alternativa alle posizioni più dure. La Spagna e la Norvegia hanno chiarito di non sostenere l’ex presidente statunitense, mentre il governo italiano non ha ancora preso una posizione ufficiale. Trump si è mostrato infuriato per il rifiuto di alcuni paesi di supportarlo.

La Spagna e la Norvegia negano il sostegno a Trump e lui si infuria, Meloni invece non parla e non sappiamo l'Italia cosa intende fare. C'è una possibilità: la diplomazia e la pace. 🔗 Leggi su Fanpage.it Trump e Netanyahu: Iran, tra diplomazia e deterrenza militare. Israele aderisce al Board of Peace per Gaza.Washington, 12 febbraio 2026 – Il Presidente statunitense Donald Trump ha incontrato oggi alla Casa Bianca il Primo Ministro israeliano Benjamin... Khamenei, Trump, Pahlavi e chi pensa a finanziare il post regime iranianoTra repressione interna, blackout informativo e minacce incrociate con Washington, la crisi iraniana entra in una nuova fase: Khamenei alza lo... Una selezione di notizie su Esiste una terza via tra Trump... Discussioni sull' argomento America Latina, la terza via della finanza; Tra opportunismo e catastrofismo la terza via dell’adozione etica; Debito, così il Golfo si propone come terza via fra Cina e Fmi in Africa; Ginnastica Riccione Academy, al via la terza avventura in A1: Obiettivo: continuare a stupire e crescere. Ministro Piantedosi, più che a una terza via pensiamo alla rete dei serviziDopo l’accoltellamento di una donna a Milano, per mano di un uomo con problemi psichiatrici, il ministro Piantedosi ha proposto di pensare ad «una terza via, per la sicurezza dei cittadini». vita.it Sotto alla città di Roma esiste una rete misteriosa di cunicoli, fiumi e leghi sotterranei, con resti degli antichi edifici. Il professore, archeologo e sub, Carlo Pavia, nato nel 1955, conosce i cunicoli sotterranei della Città Eterna come pochi, avendone censiti più di facebook Se non credi, non sperare. Non esiste buio che possa sconfiggere l'alba della speranza.. x.com