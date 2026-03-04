Esiste una terza via tra Trump Netanyahu e il regime iraniano | la diplomazia

Da fanpage.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un quadro internazionale segnato da tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, si apre uno spazio per la diplomazia come possibile alternativa alle posizioni più dure. La Spagna e la Norvegia hanno chiarito di non sostenere l’ex presidente statunitense, mentre il governo italiano non ha ancora preso una posizione ufficiale. Trump si è mostrato infuriato per il rifiuto di alcuni paesi di supportarlo.

La Spagna e la Norvegia negano il sostegno a Trump e lui si infuria, Meloni invece non parla e non sappiamo l'Italia cosa intende fare. C'è una possibilità: la diplomazia e la pace. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump e Netanyahu: Iran, tra diplomazia e deterrenza militare. Israele aderisce al Board of Peace per Gaza.Washington, 12 febbraio 2026 – Il Presidente statunitense Donald Trump ha incontrato oggi alla Casa Bianca il Primo Ministro israeliano Benjamin...

Khamenei, Trump, Pahlavi e chi pensa a finanziare il post regime iranianoTra repressione interna, blackout informativo e minacce incrociate con Washington, la crisi iraniana entra in una nuova fase: Khamenei alza lo...

Una selezione di notizie su Esiste una terza via tra Trump...

Discussioni sull' argomento America Latina, la terza via della finanza; Tra opportunismo e catastrofismo la terza via dell’adozione etica; Debito, così il Golfo si propone come terza via fra Cina e Fmi in Africa; Ginnastica Riccione Academy, al via la terza avventura in A1: Obiettivo: continuare a stupire e crescere.

Ministro Piantedosi, più che a una terza via pensiamo alla rete dei serviziDopo l’accoltellamento di una donna a Milano, per mano di un uomo con problemi psichiatrici, il ministro Piantedosi ha proposto di pensare ad «una terza via, per la sicurezza dei cittadini». vita.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.