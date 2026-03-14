Michelle Pfeiffer e Kurt Russell riprendono il loro sodalizio artistico dopo quasi 40 anni con la serie The Madison, diretta da Taylor Sheridan. I due attori condividono il ricordo della loro collaborazione passata e descrivono la naturalezza del rapporto sul set, sottolineando l’intensità della loro chimica e il legame che si è consolidato nel tempo. Entrambi parlano del loro ruolo nella nuova produzione e della familiarità condivisa.

Con The Madison, Michelle Pfeiffer e Kurt Russell tornano a condividere lo schermo quasi quarant'anni dopo Tequila Connection e per l'occasione, i due attori raccontano il loro legame artistico, la chimica costruita nel tempo e l'intensità emotiva della nuova serie firmata Taylor Sheridan. A Hollywood si parla spesso di chimica tra attori, ma raramente questa parola ha un significato così concreto come nel caso di Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. Con la serie The Madison, i due interpreti tornano a lavorare insieme dopo quasi quattro decenni. Michelle Pfeiffer e Kurt Russell: una complicità nata sul set Quando Michelle Pfeiffer ha ricevuto la proposta di partecipare a The Madison, la nuova serie ideata da Taylor Sheridan, la decisione non è stata del tutto convenzionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michelle Pfeiffer e Kurt Russell raccontano la loro alchimia dopo 40 anni: "Con lui era tutto naturale”

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