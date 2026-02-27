Gli integratori di collagene sono molto diffusi e vengono pubblicizzati come soluzioni per migliorare l’aspetto della pelle e la salute delle articolazioni. La scienza ha condotto studi per verificare se queste promesse corrispondano a risultati concreti, analizzando gli effetti reali sulla pelle e sul corpo. Le ricerche mostrano che il collagene viene assunto e digerito, ma gli effetti sulla pelle e sulle articolazioni sono ancora oggetto di discussione.

Gli integratori di collagene sono ovunque: promettono pelle giovane, articolazioni sane e un aspetto ringiovanito. Ma funzionano davvero o si tratta solo di marketing? Una nuova revisione scientifica condotta dall’Anglia Ruskin University ha analizzato 113 studi che hanno coinvolto quasi 8.000 persone, fornendo finalmente risposte chiare su cosa può fare realmente il collagene e cosa invece rimane solo una promessa vuota. I risultati mostrano che assumere collagene quotidianamente può effettivamente migliorare l’elasticità e l’idratazione della pelle, conferendole un aspetto più tonico e idratato. Tuttavia, i ricercatori sono stati altrettanto chiari su un punto: il collagene non elimina le rughe. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il collagene funziona davvero? La scienza rivela cosa accade alla pelle (e cosa no)

Ozempic & co. Tutti li vogliono, ma pochi sanno cosa succede davvero quando la terapia finisce. Non è solo questione di volontà: la scienza rivela una verità scomodaLe cosiddette “punture dimagranti“, a partire dall’Ozempic, hanno rivoluzionato l’approccio all’obesità, ma cosa accade quando il trattamento si...

Capodanno, propositi 2026: cosa funziona davvero e cosa è meglio evitareCon l’avvicinarsi di Capodanno e dell’inizio del nuovo anno, i buoni propositi tornano puntuali.

Temi più discussi: Tè alla menta verde e acne: la verità sul rimedio che spopola su TikTok; Massa muscolare, uno studio dimostra che solo quattro integratori sono davvero utili per la crescita; Microcorrente viso, l'effetto lifting senza bisturi: i migliori dispositivi da provare subito; Olio di rosmarino capelli, funziona davvero per la crescita o è solo un mito?.

Collagene anti-age: il boom che fa discutere gli espertiIl collagene è la nuova star dell’industria beauty. Lo troviamo in creme viso, integratori, gummies e perfino nei menù dei caffè di tendenza. Ma dietro questo boom si nasconde una domanda cruciale: ... 105.net

Collagene nella skincare: cosa aspettarsi davvero e come inserirlo in routineIl collagene rappresenta una delle proteine strutturali più abbondanti nel corpo umano e svolge un ruolo fondamentale nella salute e nell’aspetto della pelle. Questa molecola, prodotta naturalmente da ... sologossip.it

Camilla D'Antonio. . Nel video ti mostro il protocollo V Shape che @miamo da in omaggio a partire da un prodotto della linea age reverse, e ti spiego perché funziona davvero. STEP 1 — Epigenage Shot Contiene il nostro brevetto Epigenage®: stimola sindec - facebook.com facebook