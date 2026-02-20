la corte suprema degli stati uniti ha giudicato illegali i dazi di trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi introdotti dall’amministrazione Trump, innescando un forte impatto sulle relazioni commerciali internazionali. La decisione si basa sul fatto che i dazi sono stati imposti senza il necessario consenso del Congresso. Questa sentenza potrebbe cambiare le regole del gioco per le future politiche commerciali e limitare il potere di negoziazione dell’ex presidente. La situazione apre nuovi scenari per i rapporti tra Stati Uniti e altri paesi.

Con una sentenza che potenzialmente ribalta tutto per i commerci internazionali e toglie a Trump uno dei sui principali strumenti negoziali La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump sono illegittimi, e quindi con ogni probabilità saranno da annullare. Era una sentenza molto attesa, e con conseguenze enormi: non solo perché rimette in discussione l'elemento che più ha condizionato l'economia mondiale negli ultimi mesi, causando enorme caos e incertezze, ma anche perché toglie a Trump una delle sue armi negoziali più potenti che ha usato anche nelle scorse settimane.

