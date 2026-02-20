La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che i dazi imposti da Donald Trump sono illegali. La decisione arriva dopo lunghe discussioni su come vengono adottate queste tariffe commerciali. La sentenza potrebbe influenzare le future politiche commerciali del paese e cambiare la strategia del governo. Questa scelta mette in discussione le modalità con cui si applicano misure unilaterali nel commercio internazionale. La questione rimane aperta e molti osservano con attenzione le conseguenze di questa sentenza.

Proprio quando la tempesta relativa ai dazi sembrava finalmente essersi placata, ecco il voto che cambia tutto: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha infatti stabilito che il mezzo giuridico utilizzato da Donald Trump per imporre unilateralmente dazi ai vari Paesi del mondo è illegale. Il voto. Nella mattinata di venerdì (pomeriggio in Italia), dopo aver rimandato la decisione per ben due volte, i giudici della Corte Suprema hanno stabilito con una sentenza di 6 voti contro 3, che la decisione del tribunale di grado inferiore secondo cui l'uso del Emergency Economic Powers Act (IEEPA) da parte del presidente eccedeva la sua autorità.