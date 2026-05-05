La Corte dei Conti indaga sull'Arena Santa Giulia di Milano | Extra costi per 134 milioni possibile danno erariale

La società Evd Milan Srl, parte del gruppo Eventim, avrebbe chiesto 134 milioni di euro di finanziamenti pubblici per finanziare gli "extra costi" riscontrati nella costruzione dell'Arena Santa Giulia a Milano. Secondo un'analisi tecnica, però, avrebbero dovuto essere solo poco più di 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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