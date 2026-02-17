Polcri in tour | il presidente della Provincia incontra sindaci e amministratori

Il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, ha organizzato un tour nelle vallate del territorio per ascoltare le esigenze degli amministratori locali. Questa mattina, lunedì 16 febbraio, ha incontrato i sindaci e i rappresentanti delle comunità in una riunione che si è svolta nella sala consiliare di Arezzo, dove hanno discusso di progetti e problematiche condivise.

Presidente della Provincia convoca l'Assemblea dei sindaci per discutere di bilancio Il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha convocato l'Assemblea dei Sindaci per discutere del bilancio di previsione 2026 e del bilancio pluriennale 2026-2028. Urne aperte in Provincia: sindaci e consiglieri comunali eleggono il presidente Questa mattina a Palazzo dei Celestini si svolge l'elezione del nuovo presidente della Provincia di Lecce. Argomenti discussi: Polcri in tour tra i Comuni: focus su strade, scuole e Casa dei Comuni; Il presidente della provincia di Arezzo: tour tra i comuni per rafforzare il dialogo istituzionale; Polcri in tour tra i Comuni | focus su strade scuole e Casa dei Comuni. Polcri mette in cassa 4mila voti Il soccorso di sinistra e sindaciIl presidente della Provincia ha ottenuto il 52,4% dei consensi. Il caso Arezzo e il ruolo dell'opposizione. Come cambiano gli equilibri della maggioranza in consiglio provinciale. Gli scenari nel ... lanazione.it Polcri, pontieri al lavoro. Dimissioni concordate entro marzo poi il voto. Staffetta con Vagnoli?Ci si siede al tavolo con un menù - politico - ricco di portate. Al centro il dopo-Polcri in una road map condivisa anche dal presidente della Provincia che in questa partita vuole giocare un ruolo da ... lanazione.it