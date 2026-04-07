È pericoloso ha sterminato la sua famiglia Evade e fa perdere le sua tracce | chi è il ricercato

Un uomo ricercato ha lasciato la sua abitazione, sparendo nel nulla da diverse ore. La sua assenza è stata notata solo dopo un certo tempo, quando nessuno è riuscito a raggiungerlo o a ricevere sue notizie. Le autorità stanno ancora cercando di individuare la sua posizione, mentre si susseguono le ricerche sul territorio. La sua fuga ha suscitato preoccupazione tra vicini e conoscenti.

La sua assenza è stata notata soltanto con il passare delle ore, quando ormai ogni tentativo di contattarlo risultava vano. Doveva rientrare in struttura dopo un breve permesso, concesso in occasione delle festività, ma qualcosa è andato storto. Da quel momento è scattato l’allarme e le ricerche si sono estese rapidamente, riportando a galla una vicenda che affonda le radici in uno dei fatti di cronaca più drammatici degli anni Novanta. L’uomo, oggi cinquantenne, non era un detenuto qualunque. Il suo passato giudiziario pesa come un macigno e rende questa scomparsa particolarmente delicata. Gli investigatori si sono subito mossi con cautela, consapevoli che dietro questa sparizione potrebbe nascondersi molto più di un semplice ritardo o di una leggerezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Elia Del Grande è evaso di nuovo: è pericoloso, ha sterminato la sua famigliaElia Del Grande, 50 anni, autore della cosiddetta “strage dei fornai” avvenuta nel 1998 a Cadrezzate (Varese), risulta irreperibile dalla giornata di...

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Si parla di: Elia Del Grande evade ancora. Caccia all'uomo che nel 1998 sterminò la famiglia.

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella strage dei fornaiCondannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro. Lo aveva già fatto a ottobre ... today.it

Elia Del Grande è evaso di nuovo: nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate. «È pericoloso»L'uomo, condannato a 30 anni per avere ucciso padre, madre e fratello nel Varesotto, era già fuggito il 30 ottobre 2025 ed era stato catturato 13 giorni dopo. Ora non si è presentato nella casa di lav ... msn.com