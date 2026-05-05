Durante la mattinata di Rai 1, due personaggi televisivi hanno intrattenuto il pubblico con uno scambio di battute in diretta, trasmesso tra due programmi diversi. In seguito a una battuta scherzosa di uno dei due, l’altro ha replicato con un commento ironico, suscitando reazioni sui social e commenti in diretta. L’episodio ha attirato l’attenzione degli spettatori, diventando oggetto di discussione sui media e sui canali online.

Un botta e risposta televisivo ha animato la mattinata di Rai 1, coinvolgendo due volti noti della televisione italiana in uno scambio ironico andato in onda tra due programmi in diretta. Protagonisti Claudio Bisio e Antonella Clerici, con una battuta che dal Quirinale è arrivata fino allo studio di È sempre mezzogiorno. La mattina del 5 maggio 2026, Rai 1 ha trasmesso in diretta la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello dal Quirinale. A condurre l’evento era Claudio Bisio, che ha aperto la trasmissione spiegando in modo ironico il motivo della sua presenza alla guida dell’appuntamento. Il conduttore ha raccontato in chiave scherzosa le indicazioni ricevute dalla produzione: “ Mi è stato detto: ‘Guardi Bisio, lei è simpatico, ha già condotto trasmissioni televisive ma soprattutto parla molto velocemente’.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “La Clerici si incavola”: Bisio scherza dal Quirinale, la replica arriva subito in tv: cosa è successo su Rai 1

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