Bisio la ‘frecciata’ a Clerici e la replica | Caro Claudio non è vero che mi incavolo

Durante la trasmissione in diretta su Rai1 dedicata alla presentazione dei candidati ai premi David di Donatello 2026, condotta da Claudio Bisio, si è verificato un confronto tra l’attore e Antonella Clerici. La discussione ha coinvolto alcune dichiarazioni di Bisio e la successiva replica dell’altra conduttrice. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con commenti e analisi sulla dinamica tra i due protagonisti del mondo dello spettacolo.

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Claudio Bisio e Antonella Clerici. Tutto è cominciato dalla presentazione dei candidati ai premi 'David di Donatello 2026' al Quirinale trasmessa oggi in diretta su Rai1 e condotta da Claudio Bisio. L'attore comico, poco prima della fine, ha spiegato il motivo per cui è stato scelto come conduttore della cerimonia al Colle: "Guardi Bisio, lei è simpatico, ha già condotto trasmissioni televisive ma soprattutto lei parla molto velocemente, i nomi da dire sono tantissimi e ci auguriamo che lei ci faccia chiudere in fretta perché poi c’è Antonella Clerici che si incavola", ha detto in chiave ironica.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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