La classifica dei look più belli visti al Met Gala

Il Met Gala di quest’anno si è concluso, lasciando alle spalle una serata ricca di abiti e stile. Le luci del Metropolitan Museum of Art si sono spente e gli ospiti hanno abbandonato la location, portando via con sé anche le ultime immagini dei look sfoggiati durante l’evento. È arrivato il momento di fare una panoramica sui look più belli visti nella serata.

Anche questo Met Gala può essere messo in archivio. Le luci del Metropolitan Museum of Art si sono spente, gli ospiti hanno lasciato il party e anche l’ultimo look è stato immortalato. Mettiamo subito le cose in chiaro: in pochi, se non addirittura nessuno, degli ospiti maschili ha rispettato il dress code, scegliendo di concentrarsi su abiti classici in alcuni casi, ma sorprendenti in altri. Insomma, non è detto che non rispettare il dress code significhi necessariamente vestirsi male. Alcuni ospiti hanno onorato la causa del menswear con capi colorati, giacche in pelle e anche dei jeans, che fanno sempre la loro figura. Adesso che tutti gli invitati hanno potuto dire la loro, noi di GQ abbiamo deciso di fare lo stesso, stilando una classifica dei cinque look più belli tra quelli ammirati ieri notte sul tappeto del Met Gala.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La classifica dei look più belli visti al Met Gala Married a poor chef to pay debts, he turned out to be a billionaire who spoils me#drama Notizie correlate Met Gala, da Rihanna a Kim Kardashian, gli abiti più costosi mai vistiParlare del Met Gala significa confrontarsi con una delle massime espressioni della moda contemporanea. Al Met Gala si sono visti molti capezzoli, soprattutto fintiTanti abiti indossati all'evento annuale a New York li simulavano, riprendevano e mettevano in mostra, in un'evoluzione del “naked dress” Lunedì sera... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I dieci abiti del Met Gala più belli di sempre; Met Gala 2026, parata di star all'evento più esclusivo e atteso di New York: a che ora e dove vedere la diretta oggi; Vestirsi bene a 50?: la splendida lezione di stile di Charlize Theron che ispira a tutte le età; Kim Kardashian in vintage Dior by John Galliano a New York. Met Gala, le pagelle ai look: Nicole Kidman al top (10), Madonna bocciata (3), Heidi Klum statua (4)Fashion is Art è stato il dress code dei Met Gala 2026. Ed esattamente così, come l'espressione artistica della moda più scenografica, vanno guardati i look portati in scena dai protagonisti dell'em ... today.it I 13 look del Met Gala 2026 che la redazione di Vogue Italia ha amato di piùSabrina Carpenter in Dior by Jonathan Anderson, Rihanna in Maison Margiela by Glenn Martens e Bad Bunny in custom Zara, con un look disegnato da… lui stesso! Ecco i look del Met Gala 2026 più amati da ... vogue.it Lunedì sera al Met Gala esperti di moda e appassionati hanno notato il protagonismo dei capezzoli, o meglio, dei finti capezzoli. Tanti abiti indossati all'evento li simulavano, riprendevano e mettevano in mostra, in un'evoluzione del “naked dress” x.com Il tema del Met Gala di quest’anno, legato alla mostra “Costume as Art” e tradotto nel dress code “Fashion is Art”, apriva a una libertà interpretativa molto ampia. Come ha spiegato il curatore Andrew Bolton, l’idea centrale della mostra ruotava attorno alla relazi - facebook.com facebook