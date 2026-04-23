Celebrazioni del 25 aprile in città | il programma completo tra cortei mostre e la cupola tricolore

Da novaratoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In città si svolgono diverse iniziative per celebrare l’81° anniversario della Liberazione, tra cortei, mostre e eventi culturali. Il programma include manifestazioni commemorative e attività dedicate alla memoria della Resistenza e ai principi della Costituzione. La giornata si svolge con una serie di appuntamenti pubblici che coinvolgono varie realtà locali e cittadini. La celebrazione si concentra sul ricordo di quegli eventi e sui valori fondamentali della Repubblica.

La Città di Novara celebra l’81° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative commemorative, culturali e formative dedicate alla memoria della Resistenza e dei valori della Costituzione.Cerimonia ufficiale – Sabato 25 aprileViale IV Novembre – ore 9,45: raduno delle Autorità e delle.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo

25 Aprile, il programma delle celebrazioni a PerugiaIn occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo il Comune di Perugia ha organizzato sabato 25 aprile...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Le piazze del 25 aprile.

celebrazioni del celebrazioni del 25 aprileGaiole in Chianti, programma delle celebrazioni del 25 aprileIniziano giovedì 23 aprile, alle ore 19, a Gaiole in Chianti le celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo con l’inaugurazione della mostra, allestita al Chianti Origo e vi ... radiosienatv.it

celebrazioni del celebrazioni del 25 aprileGiarole – Celebrazione dell’anniversario del 25 aprile con una doppia cerimoniaL’81° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo verrà celebrato a Giarole sabato 25 Aprile con una doppia cerimonia. In piazza Vittorio Veneto, con inizio alle ore 17.15, si terrà ... monferratowebtv.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.