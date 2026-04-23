Celebrazioni del 25 aprile in città | il programma completo tra cortei mostre e la cupola tricolore

In città si svolgono diverse iniziative per celebrare l’81° anniversario della Liberazione, tra cortei, mostre e eventi culturali. Il programma include manifestazioni commemorative e attività dedicate alla memoria della Resistenza e ai principi della Costituzione. La giornata si svolge con una serie di appuntamenti pubblici che coinvolgono varie realtà locali e cittadini. La celebrazione si concentra sul ricordo di quegli eventi e sui valori fondamentali della Repubblica.

La Città di Novara celebra l’81° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative commemorative, culturali e formative dedicate alla memoria della Resistenza e dei valori della Costituzione.Cerimonia ufficiale – Sabato 25 aprileViale IV Novembre – ore 9,45: raduno delle Autorità e delle.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo 25 Aprile, il programma delle celebrazioni a PerugiaIn occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo il Comune di Perugia ha organizzato sabato 25 aprile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Le piazze del 25 aprile. Gaiole in Chianti, programma delle celebrazioni del 25 aprileIniziano giovedì 23 aprile, alle ore 19, a Gaiole in Chianti le celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo con l’inaugurazione della mostra, allestita al Chianti Origo e vi ... radiosienatv.it Giarole – Celebrazione dell’anniversario del 25 aprile con una doppia cerimoniaL’81° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo verrà celebrato a Giarole sabato 25 Aprile con una doppia cerimonia. In piazza Vittorio Veneto, con inizio alle ore 17.15, si terrà ... monferratowebtv.it Il concerto della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, diretta dal Maestro Fausto Remini, in Piazza S. Ignazio, per le celebrazioni del 2779° anniversario della Fondazione dell'Urbe. #PoliziaPenitenziaria #uncorpounico - facebook.com facebook Nell’ambito delle celebrazioni del Natale di Roma, la #GuardiadiFinanza ha inaugurato il restauro e la riqualificazione del Forte Aurelia. x.com