Win for life | nuova vincita in una tabaccheria teatina

A Chieti, un giocatore ha vinto quasi 12.000 euro al Win for Life classico. La vincita è avvenuta in una tabaccheria locale grazie a una giocata da 2 euro, che ha permesso di centrare uno

Il Win for life classico sorride di nuovo a Chieti dove un giocatore ha vinto quasi 12mila euro.Grazie a una giocata da 2 euro, il fortunato ha centrato uno “0” da 11.840 euro, riporta l’Agenzia Agimeg. La schedina vincente, Cartaceo 1 Pannello, è stata giocata nella Tabaccheria Marino di via De. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: SuperEnalotto, centrata una vincita di oltre 10mila euro in una tabaccheria

L’anno parte col botto: maxi vincita in una tabaccheria di BeneventoTempo di lettura: < 1 minutoColpo di fortuna in città dove un giocatore ha vinto 50.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Roma, Vigne Nuove si rinnova: tra sport, verde e comunità ecco il nuovo volto di piazzale Ennio Flaiano; Win e’ il nuovo video di Konflik; A Roma vinta una casa con VinciCasa: centrata la cinquina, subito 200mila euro e la scelta di un appartamento (in tutta Italia); Roma: 46 anni fa l'omicidio Valerio Verbano, al Tufello il corteo per ricordare il giovane ucciso il 22 febbraio 1980.

Aretino azzecca tutti i 10 numeri e vince al Win For Life. Beffato solo dal numeroneUn giocatore di Arezzo viene premiato dalla sorte e vince al Win For Life. Bottino di oltre 16 mila euro, per l'esattezza 16.022, con una puntata di 10 e una scheda quickpick. La giocata è stata effet ... corrierediarezzo.it

San Valentino ha portato fortuna ad un giocatore del Win For Life Classico di ArezzoArezzo, 16 febbraio 2026 – San Valentino ha portato fortuna ad un giocatore del Win For Life Classico di Arezzo. Grazie ad una giocata da 10 euro, il fortunato ha centrato un 10 da 16.022 euro – ... lanazione.it

To Dorothea Wierer. From Anterselva, your home. From the Olympic stage. From the last race of your life. I’ve watched you win, fight, fall, rise again. Today I watched you say goodbye. This video is small compared to what you gave to this sport, but it carries ev - facebook.com facebook

Guarda avanti @the_quadg0d piangi tutte le lacrime stasera e riparti.Guarda alla vita, alla meraviglia che sei. Si cade ci si rialza si vince meglio. Look ahead. cry all your tears,only tonight, then start. Look forward to life,to the wonder you are fall, get up and win x.com