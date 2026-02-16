San Valentino ha portato fortuna ad un giocatore del Win For Life Classico di Arezzo

Un giocatore di Arezzo ha vinto grazie alla fortuna portata dal giorno di San Valentino. La sua vincita del Win For Life Classico, annunciata ieri, arriva dopo aver scelto i numeri ispirati alla data speciale. È stato un gesto semplice, ma che ha cambiato la sua giornata e forse anche la vita.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – . Grazie ad una giocata da 10 euro, il fortunato ha centrato un "10" da 16.022 euro – riporta l'Agenzia Agimeg. La schedina vincente, quickpick, è stata giocata nell 'Edicola Tabacchi di Rossi Paolo di via Luca Pacioli, 58 ad Arezzo. La combinazione vincente Ecco i dieci numeri della combinazione vincente delle 10:00 di sabato 14 febbraio: 2 4 8 10 14 15 16 18 19 20, Numerone 20. Come si gioca win for life Partecipare al concorso è davvero semplice: basta scegliere 10 numeri compresi tra 1 e 20 e un 'Numerone', sempre compreso nei primi 20 numeri.