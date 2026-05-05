La Cina non riconoscerà più le sanzioni Usa Aragchi a Pechino

Il ministro degli Esteri iraniano si prepara a visitare la Cina domani, pochi giorni dopo aver incontrato il presidente russo durante un viaggio in Russia. La visita avviene in un momento di tensione internazionale, dopo che la Cina ha annunciato che non riconoscerà più le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. La questione delle sanzioni e le relazioni tra i tre paesi sono al centro degli incontri programmati.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragchi domani si recherà a Pechino. Inutile specificare il tema della visita, che segue di pochi giorni il suo tour in Russia per incontrare Putin. L’Iran si rapporta con i suoi alleati per resistere alla pressione americana ed eventualmente a una nuova ondata di attacchi.Eventualità, questa, sempre più incombente anche per gli strani attacchi agli Emirati Arabi, di cui Abu Dhabi accusa Teheran con quest’ultima che nega ogni responsabilità (si rischia un nuovo incidente del Tonchino). Tel Aviv scalpita per riprendere la guerra contro l’antagonista regionale trovando sponde a Washington – su tutti il Segretario di Stato Marco Rubio – che a sua volta preme per creare nuove criticità alla Cina, già colpita con il golpe in Venezuela.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Cina non riconoscerà più le sanzioni Usa. Aragchi a Pechino Notizie correlate Le super bombe Usa che spaventano la Cina: perché le GBU-57 “spingono” Pechino sottoterraLe bombe anti bunker statunitensi tornano improvvisamente sotto i riflettori con l’inasprirsi della guerra in Iran. “La Cina non si Usa”: perché Pechino non diventerà come WashingtonSostenere, come si legge su alcuni media occidentali, che la Cina si stia trasformando in una copia sbiadita degli Stati Uniti, è un grave errore. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cina: non riconoscere, eseguire né rispettare le sanzioni Usa contro cinque aziende cinesi; LE GUERRE IN ATTO NON DISTRAGGONO PECHINO DA TAIPEI; Stellantis ammette che la Cina è 10 anni avanti nei veicoli elettrici... e trae una conclusione che continuerà a far discutere in Europa; Il prezzo del petrolio raggiunge 120 dollari mentre la Cina blocca le sanzioni USA su cinque raffinerie. La Cina non riconoscerà più le sanzioni USA. Aragchi a PechinoIl ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragchi domani si recherà a Pechino. Inutile specificare il tema della visita, che segue di pochi giorni il suo tour in Russia per incontrare Putin. L’Iran si ... msn.com Perché la Cina azzera i dazi per l’AfricaPechino ha deciso di estendere da ieri il regime di tariffa zero a tutti i Paesi africani, portando così a 53 il numero di nazioni beneficiarie. L’unica eccezione è l’Eswatini, il solo Stato africano ... startmag.it In Cina, Giorgia Tesio è tra le tre azzurre a conquistare le semifinali - facebook.com facebook Cina, esplosione fabbrica fuochi d'artificio: 26 morti e oltre 60 feriti x.com