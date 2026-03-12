Le super bombe Usa che spaventano la Cina | perché le GBU-57 spingono Pechino sottoterra

Le forze statunitensi hanno schierato le GBU-57, bombe anti bunker di grandi dimensioni, in risposta alla crescente tensione in Iran. Questi ordigni sono progettati per penetrare strutture sotterranee e sono stati recentemente evidenziati come strumenti di deterrenza nei confronti della Cina. La loro presenza e l’uso in aree di conflitto e di potenziale escalation militare hanno attirato l’attenzione internazionale.

Le bombe anti bunker statunitensi tornano improvvisamente sotto i riflettori con l'inasprirsi della guerra in Iran. Dopo gli attacchi contro le installazioni nucleari sotterranee di Teheran, la Cina ha preso nota con attenzione degli effetti provocati da simili armi. Il motivo è semplice: se Washington è in grado di distruggere obiettivi nascosti sotto terra, significa che nessuna infrastruttura strategica può dirsi davvero al sicuro. A preoccupare Pechino è soprattutto la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, una delle armi convenzionali più potenti dell'arsenale americano, progettata per penetrare profondamente nel terreno o nel cemento prima di esplodere.