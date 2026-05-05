La ciclovia si complica Difficoltà e integrazioni tra SLiberata e Pozzarello

I lavori per la pista ciclopedonale tra Santa Liberata e Pozzarello incontrano ostacoli imprevisti. La realizzazione presenta diverse difficoltà, con esigenze di integrazione tra le due aree che stanno rallentando il progresso. Le operazioni di cantiere si sono fatte più complesse rispetto alle stime iniziali, richiedendo interventi aggiuntivi e modifiche al cronoprogramma. La situazione ha portato a un rallentamento dei lavori previsti.

MONTE ARGENTARIO I lavori per la pista ciclopedonale tra Santa Liberata e Pozzarello si stanno rivelando più complessi del previsto. È quanto emerge da una recente determina del Comune di Monte Argentario, con cui l’amministrazione ha approvato un aggiornamento dei prezzi necessario per proseguire il cantiere. Durante l’esecuzione dell’opera, infatti, sono emerse lavorazioni non previste nel progetto iniziale, rendendo indispensabile l’introduzione di venti nuovi prezzi per poter contabilizzare correttamente gli interventi. Si tratta di attività tecniche non inserite nel capitolato originario e rese necessarie solo dopo l’avvio dei lavori, quando il tracciato ha iniziato a confrontarsi con le condizioni reali del territorio e con criticità emerse in corso d’opera.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ciclovia si complica. Difficoltà e integrazioni tra S.Liberata e Pozzarello Notizie correlate Leggi anche: L'Inter, Pavard e il rischio boomerang: la situazione tra i nerazzurri e il Marsiglia si complica Ramos Juventus, si complica la corsa al portoghese: contatto tra il Milan e Jorge Mendes, fissato anche il prezzodi Luca FiorettiRamos Juventus: la dirigenza osserva le manovre del club rossonero per l’attaccante del PSG, valutato 35 milioni sul mercato estivo...