L' Inter Pavard e il rischio boomerang | la situazione tra i nerazzurri e il Marsiglia si complica

Benjamin Pavard: un nome, un cognome e un rebus da risolvere. Non solo per il Marsiglia, ma soprattutto per l'Inter. Che l'estate prossima potrebbe ritrovarselo nuovamente a Milano dopo un anno di Ligue 1. Il motivo? Il riscatto di Pavard da parte dell'OM è tutt'altro che scontato, considerando che di recente l'ex Bayern è finito spesso in panchina, infortunato, criticato dai tifosi francesi. E l'addio di De Zerbi apre a qualsiasi scenario. Il Marsiglia ha preso Pavard nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

